السيطرة على حريق شقة سكنية دون إصابات في أكتوبر

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 اكتوبر، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي الثالث بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارات الإسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.