العراق يؤكد استعداده تسهيل إجراء مُحادثات مُباشرة بين وزيريّ خارجيَّة السعودية وإيران في بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس، عزم الحكومة العراقيَّة على مواصلة تقديم التسهيلات لإجراء مُحادثات مُباشرة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة والجُمهوريَّة الاسلاميَّة الإيرانية في بغداد.



وعلى المُستوى الوزاري والدبلوماسي،ّ أعرب وزير الخارجيَّة العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن" الارتياح للمُحادثات الجاريَّة بين الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعودية وعزم الحكومة العراقيَّة على مُواصلة التسهيلات لإجراء مُحادثات مُباشرة بين وزيريّ خارجيَّة البلدين في بغداد وعودة العلاقات بينهما إلى حالتها الطبيعيَّة"، بحسب بيان للخارجية العراقية.



وشدد الوزير على أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، لاسيما وأنَّ العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وبما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة.



وجدد الوزير العراقي "استعداد العراق لتسهيل التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة فتح الحدود البريَّة وتنقل الزوار خلال أداء الزيارة الأربعينيَّة".



من جانبه وصف وزير الخارجيَّة الإيرانيّ، الجولة الأخيرة من المُفاوضات مع السعوديَّة التي جرت في بغداد بـأنها إيجابيَّة ورحب "بتنفيذ نتائج المُفاوضات بين الجانبين".



وأشاد بالدور الذي تلعبه وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في المفاوضات بين طهران والرياض، وبإجراءات الحكومة العراقيَّة في مجال تسهيل الحوار لإيفاد الحجاج الإيرانيين إلى السعوديَّة لأداء مناسك الحج في العام الحالي وأداء مناسك الحج بشكل جيد من دون أية مشاكل للحجاج من الدول الإسلاميَّة كافة.



وبحث الجانبان خلال الاتصال القضايا ذات الاهتمام المُشترَك والأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف، وتطرق الوزير الإيرانيّ إلى واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانية والموقف الإيرانيّ الحاليّ من المُفاوضات التي جرت في فيينا بين إيران والدول الخمس + واحد، وخاصة بعد قرار الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة والمُتعلقة بمُراقبة المشروع الإيراني في هذا الإطار.