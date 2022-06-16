نورا الحناوي تتأهل لنهائيات بطولة العالم لجمباز الايروبيك فى البرتغال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهلت نورا الحناوي لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، لنهائيات بطولة العالم لجمباز الأيروبيك، المقامة حاليا في البرتغال وتستمر حتى يوم 19 يونيو الجاري.

ووصلت نورا الحناوي إلى النهائيات بعد أن احتلت فى منافسات اليوم المركز الثامن في التصفيات برصيد 18.950 نقطة.

ويسجل منتخبنا الوطني لجمباز الايروبيك حاليا اول مشاركه له في تاريخ بطولات العالم، بعد أن حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور إيهاب أمين على تكوين فريق قوي يستطيع المنافسة في البطولات العالمية.

ويسعي منتخب مصر لجمباز الايروبيك إلي تحقيق مركز متقدم خلال منافسات بطولة ألعالم

وتضم بعثة منتخب الأيروبيك:

اللاعبين: «باسل سامح وعمر اشرف ونورا الحناوي ومي احمد وتقى محمد ويوسف ناصر وهنا احمد ومريم أسامة ومعتز ايهاب».

المدربين: «محمد السيد عكاشة ويارا اشرف وايفا ساذلوبودا وكريستوف ديفالين والحكمة اية الله احمد سعد».

ويشارك فى البطولة 22 دولة وهي «الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وكوريا والمجر وايطاليا واستراليا ورومانيا واوكرانيا وتركيا واليونان وبيرو وبلغاريا والبرازيل وسلوفاكيا وفنلندا والهند والصين والنمسا وانجلترا والتشيك ومصر».

وغادرت بعثة منتخب مصر لجمباز الايروبيك القاهرة الاحد الماضي متوجه الي البرتغال فى أولى مشاركتها الدولية.

ويشهد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فاعليات البطولة

وكان أمين عقد اجتماع مع بعثة منتخب الايروبيك والجهاز الفني لتحفيزهم على تقديم اداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر للايروبيك