أمريكا: لا مؤشر على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه لا يرى ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، وإن الولايات المتحدة لا ترى ما يستدعي تعديل وضعها النووي.



وأضاف بلينكن، للصحفيين، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 205 ملايين دولار، بحسب وكالة "رويترز".



وتأتي تصريحات بلينكن بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده يمكنها "نظريا" استخدام سلاح نووي في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها ليست في حاجة الآن لذلك.



وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، إن "الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن... لا يوجد ما يستدعي (استخدامها)".



وأضاف أن لدى بلاده "أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي والسلاح النووي التكتيكي وصل بيلاروسيا بالفعل".