أمين مجلس التعاون: وجود ممثل للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج يعزز الشراكة الاستراتيجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن وجود ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج يعزز ويؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وشدد البديوي - خلال لقائه في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، اليوم الجمعة، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو - على استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون على تقديم التعاون المطلوب من أجل إنجاح مهام الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج لما فيه مصلحة الجانبين الخليجي والأوروبي، وفقًا لبيان المجلس أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوقشت، خلال اللقاء، عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية.