صن داونز يعرض على موكوينا تجديد عقده لمدة 4 سنوات

لا يزال الجدل بشأن مستقبل رولاني موكوينا مدرب صن داونز مع ناديه مستمراً.

المدير الفني الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الجنوب أفريقي، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا، قبل الخروج على يد الوداد المغربي.

وفي ظل تقارير سابقة وتحديداً عبر صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية بشأن وضع المدرب بعض العراقيل في سبيل التجديد، فإن تقارير أخرى كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات التجديد.

صحيفة "sabcsport" كشفت عن أن إدارة صن داونز عرضت عقداً لمدة 4 سنوات على المدرب الشاب، ولكن دون مساعديه ستيف كومفيلا ومانكوبا مانجيتي، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية الوصول لاتفاق بشأن العقد الجديد.

التقرير أضاف أيضا أن موكوينا عندما سُئل عن مستقبله مع صن دوانز اكتفى بالقول أنه يحب هذا المكان وسيكون موجوداً بشكل طبيعي الموسم الجديد، علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2024 ما يعني أنه لم يتفق بعد على تجديد التعاقد.