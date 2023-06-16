بدأ مسؤولو الزمالك في اتخاذ إجراءات لحسم التعاقد الرسمي مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن بالفريق وذلك بعد أن تم الاتفاق مع مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

الجزيري الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، اتفق مع مسؤولي الزمالك على تمديد التعاقد حتى 2025، أما المثلوثي فلا يزال ينتظر تنفيذ وعود الإدارة بحسم ملف التجديد.

وعلمت "الشروق" أن العقد الجديد للمثلوثي سيكون لمدة موسمين أيضا، وذلك بعدما كان مرتضى منصور رئيس النادي قد أكد أمس الخميس في مؤتمر صحفي أن العقد الجديد الخاص بالمثلوثي تم تحضيره بالفعل.

وترغب اللجنة الفنية بالزمالك في حسم ملف اللاعبين الأجانب في أسرع وقت تحضيرا لفترة الانتقالات الصيفية وإعادة بناء الفريق بالتنسيق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.