 بعد الجزيري.. الزمالك يجهز عقداً لمدة موسمين للمثلوثي - بوابة الشروق
الجمعة 16 يونيو 2023 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

بعد الجزيري.. الزمالك يجهز عقداً لمدة موسمين للمثلوثي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 10:03 م

بدأ مسؤولو الزمالك في اتخاذ إجراءات لحسم التعاقد الرسمي مع التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن بالفريق وذلك بعد أن تم الاتفاق مع مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

الجزيري الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، اتفق مع مسؤولي الزمالك على تمديد التعاقد حتى 2025، أما المثلوثي فلا يزال ينتظر تنفيذ وعود الإدارة بحسم ملف التجديد.

وعلمت "الشروق" أن العقد الجديد للمثلوثي سيكون لمدة موسمين أيضا، وذلك بعدما كان مرتضى منصور رئيس النادي قد أكد أمس الخميس في مؤتمر صحفي أن العقد الجديد الخاص بالمثلوثي تم تحضيره بالفعل.

وترغب اللجنة الفنية بالزمالك في حسم ملف اللاعبين الأجانب في أسرع وقت تحضيرا لفترة الانتقالات الصيفية وإعادة بناء الفريق بالتنسيق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك