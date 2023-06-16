الرئيس الأوكراني: تقدم إيجابي لكنه عسير في الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن النجاح في الهجوم الأوكراني المضاد سيعني هزيمة روسيا في الحرب.

وفي معرض رده على سؤال عن مدى التقدم في الهجوم المضاد، قال زيلينسكي: "الأمور لا تبدو سيئة، يمكنني أن أقول إنها إيجابية بوجه عام، لكنها عسيرة.. تواجه قواتنا المتمركزة على الجبهة الآن مقاومة شديدة للغاية".

وأضاف زيلينسكي، بحسب ترجمة القناة، "أنكم تدركون السبب، يمكنني القول إن خسارة هذه الحملة الحربية أمام أوكرانيا، تعني في الواقع بالنسبة لروسيا خسارة الحرب".