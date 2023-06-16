ميدو يكشف أولويات الزمالك وأوسوريو بعد التجديد للجزيري

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية بالنادي عن الخطوات التي يتم اتخاذها داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على نجوم الفريق.

وقال ميدو عبر "تويتر" : "الزمالك مدد عقد الجزيري لموسم اضافي..المثلوثي وسيف جعفر في الطريق للتجديد ان شاء الله"

وتابع ميدو: "سنتعاقد مع اللاعبين في المراكز بالمواصفات التي طلبها أوسوريو هناك مفاوضات متقدمة بالفعل مع عدد من اللاعبين ان شاء الله يكونوا اضافة قوية للفريق مع عودة المعارين".

واستطرد قائلا: "مهمة بعد غلق باب الانتقالات التجديد لصبحي وفتوح"