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ميدو يكشف أولويات الزمالك وأوسوريو بعد التجديد للجزيري

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 16 يونيو 2023 - 11:33 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يونيو 2023 - 11:33 م

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية بالنادي عن الخطوات التي يتم اتخاذها داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على نجوم الفريق.

وقال ميدو عبر "تويتر" : "الزمالك مدد عقد الجزيري لموسم اضافي..المثلوثي وسيف جعفر في الطريق للتجديد ان شاء الله"

وتابع ميدو: "سنتعاقد مع اللاعبين في  المراكز بالمواصفات التي طلبها أوسوريو هناك مفاوضات متقدمة بالفعل مع عدد من اللاعبين ان شاء الله يكونوا اضافة قوية للفريق مع عودة المعارين".

واستطرد قائلا: "مهمة بعد غلق باب الانتقالات التجديد لصبحي وفتوح"

 


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