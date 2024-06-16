حقيقة «اتفاق الانذارات» في الزمالك استعداداً للقمة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في لقاء القمة يوم 25 يونيه الجاري، لكنه في الطريق إلى قمة الدور الثاني من الدوري الممتاز، سيواجه المصري البورسعيدي ثم فاركو على الترتيب.

وفي الوقت الذي يتأهب فيه الزمالك للقمة على أمل تكرار فوز الدور الأول الذي حققه بهدفين لهدف، فإن الأبيض يتطلع لأن يخوض المباراة بصفوف مكتملة وهو ما يفرض عليه ضرورة تجنب لاعبيه شبح الإيقاف الذي يهدد 7 لاعبين بسبب الإنذارات.

وتضم صفوف الزمالك 7 لاعبين يواجهون شبح الإيقاف والغياب عن مباراة فاركو حال تلقي بطاقة صفراء في مباراة المصري وهم، إبراهيما نداي وعبدالله السعيد ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد سيد "زيزو"، وأحمد حمدي (غائب بسبب الإصابة)، وسيف الدين الجزيري (غائب بسبب الإصابة)، وحمزة المثلوثي.

وعلمت "الشروق" أن الجهاز الفني لم يتحدث إلى اللاعبين بشأن ضرورة تلقي إنذارات في مباراة المصري من أجل الغياب عن مباراة فاركو ومن ثم العودة للمشاركة بشكل طبيعي أمام الأهلي.

لكن في الوقت نفسه فإن هناك شبه اتفاق بين اللاعبين على ضرورة أن يحصل بعضهم على بطاقات صفراء في المباراة القادمة، حتى لا يكونوا عرضى للإيقاف في مباراة فاركو ومن ثم يغيبون عن مباراة القمة.