مارين لوبان: مستعدة للعمل إلى جانب ماكرون

أكدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، أنها لن تحاول الإطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون إذا فازت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت لوبان لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية "أنا أحترم المؤسسات، ولا أدعو إلى الفوضى المؤسسية، مضيفة أنه سيكون هناك ببساطة تعايش"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسعى لوبان إلى جذب الناخبين من التيار السائد حيث تهدف إلى تعزيز الأغلبية في البرلمان المقبل.

يشار إلى أن حزب "التجمع الوطني"، بقيادة لوبان، في طريقه بالفعل ليصبح أكبر حزب، وهو الاحتمال الذي تسبب في قلق المستثمرين وشركاء فرنسا الدوليين.

وقالت لوبان إنها إذا تمكنت من تشكيل أغلبية، فإنها ستقود الكتلة البرلمانية لحزبها وسيصبح زعيم الحزب جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما رئيسا للوزراء.

وتنتهي الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجرى على جولتين في السابع من يوليو المقبل.