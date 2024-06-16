المستشار الالماني يدعو للاقتداء بالمنتخب الألماني لكرة القدم وإظهار المزيد من روح الفريق

دعا المستشار الالماني أولاف شولتس، شركاءه المتنازعين في الائتلاف الحاكم إلى الاقتداء بالمنتخب الألماني لكرة القدم وإظهار المزيد من "روح الفريق" كوسيلة لتجاوز الخلافات بشأن أولويات الإنفاق واستعادة ثقة الناخبين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الحزب، اليوم الأحد، لمناقشة العواقب والدروس بعد تراجع معدلات تأييد الحزب إلى مستوى قياسي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت يوم الاحد الماضي.

ومن المتوقع أن ينضم شولتس إلى اجتماع مجلس إدارة الحزب، قبل أن يتوجه للجولة التالية من محادثات التحالف بشأن ميزانية عام 2025 مع وزير المالية كريستيان ليندنر من الديمقراطيين الأحرار، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر المؤيد للإنفاق.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني استهل مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 والتي تقام على أرضه، بفوز كبير في المباراة الافتتاحية للبطولة أمس الاول الجمعة، على نظيره الاسكتلندي 5/1، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتناقض هذا الأداء القوي للمنتخب الألماني بشكل صارخ مع ائتلاف شولتس الحاكم، الذي انخفضت معدلات تأييده إلى مستويات قياسية، في ظل المشاحنات المستمرة بشأن تدابير حماية المناخ والقيود على المزايا الاجتماعية.