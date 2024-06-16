لواء إسرائيلي متقاعد: أي قرار لنتنياهو بمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة علينا

قال اللواء الاحتياط المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك إن أي قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمهاجمة حزب الله سيجلب محرقة على إسرائيل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأحد، عن بريك قوله إن الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو، مشيرا إلى أن الجيش تقلصت قدرته في 20 عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حركة حماس.

وأمس السبت، أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين تقاطع "عميعاد" قرب مدينة صفد (شمال)، احتجاجا على سياسات الحكومة التي اتهموها بتجاهل سكان المناطق الشمالية في ظل القصف المتبادل مع "حزب الله" اللبناني منذ 8 أكتوبر.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا تقاطع "عميعاد" قرب مدينة صفد، وهتفوا ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، واتهموها بتجاهل سكان المناطق الشمالية.

ووفق الهيئة، اتهم المتظاهرون الحكومة بترك "الشمال يحترق".