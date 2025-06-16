وزير المالية: نستهدف دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي في الموازنة

قال وزير المالية، أحمد كجوك مشروع موازنة العام الجديد 2025/2026 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشددًا على العمل على نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلى من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية.

وقال كجوك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة "سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة التي تعكس تحسن في المؤشرات الإجمالية"، وأكد استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.

واوضح كجوك أن فوائد الدين تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، لكن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن في مسارها، وقال كجوك "أوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الإداري للدولة لرفع الحد الأدنى للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية ونعمل على استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية".