أحمد بلال: من الصعب تتويج الزمالك بـ الدوري

أكد أحمد بلال نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي قام بضم صفقات جيدة قبل كأس العالم للأندية، مثل تريزيجيه وبن رمضان وزيزو، وهي عناصر جيدة ستفيد الفريق، بالإضافة لعودة محمد شريف ومحمد شكري والتعاقد مع ياسين مرعي وعودة ديانج وتفعيل بند شراء مصطفى العش.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي يختار كواليتي جيد، بعيدًا عن فكرة شراء الكم، النادي اختار لاعبين من المستوى العالي، حتى أن هناك بعض العناصر المنضمة لديهم إمكانيات تسمح لهم بالتطور واللعب على المستوى الدولي.

وأضاف: مصطفى العش سيكون له دور مع الفريق وقد يكون بديل في بعض المباريات، وعودة أليو ديانج أمر رائع لتدعيم الفريق، ومحمد على بن رمضان أثبت قدراته جيدًا في كأس العالم للأندية، الأهلي قام بإضافة عناصر جيدة على القوام الأساسي، وأعتقد أن الميركاتو الحالي شهد تدعيم قوي.

وواصل: من الصعب أن يفوز الزمالك ببطولة الدوري الموسم المقبل، كرة القدم فيها معطيات، والصفقات المنضمة حديثا للأبيض تحتاج لوقت طويل من أجل التأقلم، خصوصا أن اللعب تحت الضغوط أمر مختلف تمامًا.