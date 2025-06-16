القناة السابعة الإسرائيلية: اعتراض مسيرة إيرانية فوق الجولان السوري

قال إعلام عبري، مساء الاثنين، إن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط طائرة مسيّرة قال إنها إيرانية، في أجواء الجولان السوري المحتل.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، إن الدفاعات الجوية "اعترضت طائرة مسيّرة إيرانية كانت تحلق في سماء الجولان".

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية جنوب الجولان السوري المحتل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة، وفق ذات المصدر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات في الجولان مثل "أفني"، و"إيتان"، و"ناتور"، و"نوف"، في إطار التحذير من خطر طائرة غير مأهولة.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 8 طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران الليلة الماضية، ضمن رد طهران على عدوان بدأته تل أبيب، الجمعة.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.