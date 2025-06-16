موسكو: إيران تتحرك في إطار الدفاع المشروع ضد إسرائيل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده ترى أن إيران تتحرك ضمن إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، ضد إسرائيل.

وفي تصريحات للصحفيين في موسكو، الإثنين، تحدث ريابكوف عن التصعيد الذي بدأ إثر الهجمات الإسرائيلية العنيفة على إيران، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي "مثير للقلق"، وأن بلاده تواصل الاتصالات مع كلا الطرفين، الإسرائيلي والإيراني.

وأكد ريابكوف، ضرورة إبداء ضبط النفس ووقف المواجهات والعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفًا: "دعونا الجميع إلى التحلي بالحكمة. نحن ندين علنًا استخدام إسرائيل للقوة دون مبرر، ما يشكّل انتهاكًا لمبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة. ونرى أن إيران تتحرك في هذه الحالة ضمن إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس".

تحذير من عواقب مروّعة

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية تواصل دعمها لإسرائيل، لكنه حذر من أن أي هجوم إسرائيلي يستهدف المنشآت النووية الإيرانية قد يؤدي إلى "عواقب مروعة".

وقال: "لا تستند حسابات الجانب الإسرائيلي، التي تفترض إمكانية تدمير البنية التحتية النووية من خلال هذه الهجمات، إلى أي أساس واقعي. ينبغي أخذ العبرة من دروس التاريخ. مثل هذه الأعمال العسكرية غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا. هذه الحسابات غير قابلة للتنفيذ".

ودعا ريابكوف الحكومة الإسرائيلية إلى "إظهار الحكمة والتصرف بضبط النفس"، مشيرًا إلى أن المستقبل يعتمد إلى حد كبير على رد فعل إسرائيل في هذه المرحلة.

لا مفاوضات أمريكية إيرانية في عُمان

ولفت ريابكوف إلى أن جولة المفاوضات الجديدة التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان لن تُعقد، مشددًا على أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر الأدوات السياسية والدبلوماسية.

وأشار إلى أن الاتصالات مستمرة مع المسئولين الأمريكيين، وأن بلاده أوصلت الإشارات اللازمة بشأن ملف إيران النووي.