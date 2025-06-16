أمطار غزيرة تودي بحياة 29 شخصا في الكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 29 شخصا مصرعهم، نتيجة أمطار غزيرة مفاجئة ضربت كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال موسم يفترض أن يكون جافا، في ظاهرة مناخية غير معتادة خلفت دمارا واسعا.

وبحسب السلطات المحلية، فقد تسببت الأمطار التي بلغت كميتها نحو 90 ملليمترا، وهي الأعلى منذ سنوات في هذا الوقت من العام، في غمر الطرقات وشلل البنية التحتية وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه على نطاق واسع، مما زاد من تعقيد الأوضاع في مدينة يقطنها نحو 17 مليون نسمة.

وقال دانيال بومبا حاكم كينشاسا في تعليق له، "إن جهود الإجلاء وتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين جارية"، داعيا السكان إلى تعزيز الوعي بمخاطر الكوارث الطبيعية، واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لتقليل حجم الخسائر.

يذكر أن موسم الأمطار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمتد عادة من نوفمبر وحتى مايو.

وتشير التوقعات الجوية إلى أن هطول الأمطار سيستمر في الأيام المقبلة، ما يرفع خطر حدوث مزيد من الأضرار في كينشاسا.