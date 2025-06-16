وزير خارجية العراق يحذر من أزمة طاقة عالمية حال إغلاق مضيق هرمز

حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، من أن خرقا للأجواء العراقية من قبل إسرائيل أو أي طرف آخر يمثل انتهاكا غير مقبول للسيادة العراقية، ويشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

وحذر الوزير حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، من أن توسع رقعة الحرب، لا سيما إذا وصل إلى إغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة ويُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي.

وبدوره، عبر الوزير الإيطالي، عن قلق بلاده إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم، مؤكدا الحرص على دعم أمن واستقرار العراق تبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن الحرب الجارية.

وحذر من أن استمرار التصعيد العسكري قد يفضي إلى عواقب خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر أن إيطاليا تبذل جهودا مكثفة لإعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وأن اتساع نطاق الحرب وتعدد أهدافها قد يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة.

وقال إن بلاده تنسق مع الشركاء الأوروبيين؛ من أجل ممارسة الضغوط الدبلوماسية الهادفة إلى التهدئة ووقف التصعيد.