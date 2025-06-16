زلزال قبالة سواحل بيرو يهز العاصمة ويتسبب في مقتل شخص وإصابة 5

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ضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر المنطقة قبالة الساحل الأوسط لبيرو يوم الأحد، وهز ليما ومدينة كاياو الساحلية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة، حسبما أفادت السلطات.

ووقع الزلزال الساعة 11:35 صباحا بالتوقيت المحلي (1635 بتوقيت جرينتش) في المحيط الهادئ، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقد تم تحديد مركزه على بعد 23 كيلومترا جنوب غرب كاياو، غرب العاصمة ليما.

وقال الكولونيل في الشرطة راميرو كلاوكو لإذاعة "أر بي بي" إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي في شمال ليما بينما كان "يقف خارج سيارته بانتظار راكب" عندما انفصل جدار من الطابق الرابع لمبنى قيد الإنشاء وسقط على رأسه.

وقال مركز عمليات الطوارئ إن الأشخاص الخمسة المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات. وأفادت الوكالة أيضا بأضرار لحقت بالطرق والمراكز التعليمية.

وتتجه الرئيسة دينا بولوارتي إلى كاياو لمتابعة التطورات، حسبما ذكرت الرئاسة البيروفية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وتقع بيرو على طول "حلقة النار"، وهو مسار على طول المحيط الهادئ يتميز بالزلازل المتكررة والبراكين النشطة.