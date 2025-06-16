إيران: مقتل 224 مواطنا على الأقل منذ بدء هجمات إسرائيل يوم الجمعة

قالت وزارة الصحة الإيرانية يوم الأحد إن أكثر من 220 شخصا قتلوا في إيران منذ أن شنت إسرائيل هجماتها يوم الجمعة.

وكتب مسؤول بالوزارة على منصة التواصل الإجتماعي (أكس) أن ما لا يقل عن 224 شخصا قتلوا وأصيب 1277 في الضربات. وقال المتحدث إن أكثر من 90% من الضحايا كانوا مدنيين.

وبدأت إسرائيل في مهاجمة أهداف في إيران في وقت مبكر من يوم الجمعة - بما في ذلك منشآت نووية، ومواقع دفاعية، ومدن، وحقول نفط - فيما وصفته بضربات استباقية لمنع إيران من زيادة توسيع قدراتها النووية.

وواصلت إسرائيل شن غارات جوية على العاصمة الإيرانية يوم الأحد، مع ورود تقارير عن هجمات على منشآت حكومية وكذلك مناطق سكنية.

وتعتبر إيران الهجمات الجوية إعلان حرب وقد أطلقت صواريخ ومسيرات على إسرائيل ردا على ذلك.

وقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب 370 في الضربات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية.