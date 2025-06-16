سقوط صواريخ إيرانية على مناطق متفرقة في إسرائيل قبل قليل

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شن الجيش الإيراني هجوما صاروخيا ضخما، استهدف جميع مناطق إسرائيل وتركز على تل أبيب وحيفا. وأظهرت لقطات فيديو لحظات مرعبة وغير مسبوقة لسقوط الصواريخ.