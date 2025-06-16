 سقوط صواريخ إيرانية على مناطق متفرقة في إسرائيل قبل قليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط صواريخ إيرانية على مناطق متفرقة في إسرائيل قبل قليل

وكالات
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 4:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 4:46 ص

شن الجيش الإيراني هجوما صاروخيا ضخما، استهدف جميع مناطق إسرائيل وتركز على تل أبيب وحيفا. وأظهرت لقطات فيديو لحظات مرعبة وغير مسبوقة لسقوط الصواريخ.


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