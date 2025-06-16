قبرص الرومية تستنفر مستشفياتها إثر الغارات المتبادلة بين إسرائيل وإيران

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- وزير الصحة بإدارة قبرص الرومية قال إن ثمة 10 من مواطنيه في إسرائيل حالتهم الصحية ليست جيدة

أعلن وزير الصحة بإدارة قبرص الرومية ميخاليس داميانوس، الاثنين، رفع حالة التأهب في مستشفيات البلاد على خلفية الغارات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وقال داميانوس، إن المستشفيات وُضعت في حالة تأهب بسبب تطورات الشرق الأوسط، وأنها مستعدة للاستجابة لطلبات المساعدة من دول أخرى، وفقا لقناة "ألفا" التلفزيونية التي تبث من قبرص الرومية.

وفي تصريحات لموقع "فيلينيوز" الإلكتروني بقبرص الرومية، لفت داميانوس إلى وجود 10 قبارصة روميين في إسرائيل حالتهم الصحية "ليست جيدة"، وأن الجهود جارية لإعادتهم.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إلغاء إجازات العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب حالة التأهب في المستشفيات.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء ذات اليوم، بدأت إيران الرد على الهجوم بضربات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها 11 وفق رصد الأناضول، خلف حتى مساء الأحد نحو 19 قتيلا وأكثر من 450 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مبان ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.