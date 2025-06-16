تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلين استثنائيين (جالا) بعنوان "أسطورة فن الباليه" يومي الخميس والجمعة 19 و20 يونيو الجاري على المسرح الكبير، احتفاءً بذكرى الفنان الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، أحد أبرز رموز الباليه في مصر ومؤسس نهضته الحديثة.

ويُقدم الحفلان بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، في إطار فعاليات وزارة الثقافة لتكريم رموز الإبداع المصري. ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر عروض الباليه العالمية والمصرية التي أخرجها أو صممها عبد المنعم كامل، منها: القرصان لأدولف آدم، النيل لعمر خيرت، دون كيشوت للودفيج مينكوس، بحيرة البجع لتشايكوفسكي، إلى جانب أعماله المميزة مثل خطوات شرقية لعطية شرارة، ولوركيانا لإدوارد ماركس، وجيزيل لأدولف آدم.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على الأثر العميق الذي تركه كامل في تشكيل هوية الباليه المصري، حيث جمع بين الدراسة الأكاديمية الدقيقة والخبرة العملية العالمية، إذ بدأ مشواره في المعهد العالي للباليه، وتخرج عام 1969، ثم حصل على درجة الدكتوراه من موسكو عام 1979، وشهادة تخصص من مسرح لاسكالا في ميلانو عام 1980، وبرز كفنان عالمي قدم عروضًا في مسارح مرموقة مثل البولشوي وكيروف ولاسكالا وماراكايبو.

بعد عودته إلى مصر، قاد عبد المنعم كامل جهود إعادة إحياء فرقة باليه أوبرا القاهرة عقب حريق الأوبرا القديمة، بالتعاون مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وشهد عام 1991 انضمام الفرقة رسميًا إلى دار الأوبرا الجديدة، حيث قدمت عروضها بمصاحبة أوركسترا الأوبرا للمرة الأولى.

شغل كامل عدة مناصب مهمة، أبرزها مدير فرقة الباليه القومية، ثم رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، قبل أن يتولى رئاسة دار الأوبرا المصرية من 2004 حتى 2012. كما رأس قسم التصميم والإخراج في المعهد العالي للباليه وأشرف على رسائل علمية أسهمت في تخريج أجيال جديدة من الفنانين.

كان عبد المنعم كامل أول من قدم برنامجًا تلفزيونيًا متخصصًا في فن الباليه، وصمم أكثر من 30 عرضًا ضخمًا للباليه والأوبرا، منها "أوبرا عايدة" في الأهرامات وبكين، و"الليلة الكبيرة" برؤية جديدة، إلى جانب باليهات وطنية مثل "الصمود" و"العيون البهية" و"أزوريس" و"ألف ليلة وليلة". حصل على أرفع الأوسمة والتكريمات، من بينها نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى في الفنون من الرئيس جمال عبد الناصر، ولقب فارس من إيطاليا تقديرًا لتعاونه الثقافي، كما كرمته أوبرا المتروبوليتان الأمريكية.

رحل في 25 فبراير 2013، لكن إرثه الفني ومسيرته الزاخرة بالإبداع والريادة لا تزال تلهم أجيالًا جديدة من عشاق الباليه في مصر والعالم.