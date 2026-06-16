أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، جاهزية فريقه لانطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم 2026، مشددًا على أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة، في ظل القوة التي يتمتع بها المنافس وخبرته الكبيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أوضح سكالوني أن منتخب بلاده يدخل البطولة بثقة وخبرة اكتسبها من التتويج بالنسخة الماضية، قائلًا: "نمتلك خبرة كأس العالم بفضل ما حققناه في النسخة الأخيرة، المباراة الأولى مهمة للغاية لكنها ليست حاسمة، نحن في حالة جيدة ونتمتع بالهدوء والثقة قبل مواجهة منتخب قوي".

وأضاف مدرب التانجو أن فلسفته لم تتغير منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا: "لدي نفس الشعور الذي كان يرافقني في اليوم الأول، والتوازن هو الكلمة الأهم بالنسبة لنا، نعمل باستمرار من أجل تقديم الأفضل للمنتخب".

وأشار سكالوني إلى أن الجهاز الفني حافظ دائمًا على هدوئه بغض النظر عن النتائج، موضحًا: "الخبرة تمنحك راحة ذهنية أكبر، لكن الالتزام والرغبة في النجاح لا يتغيران، نحن لا نعتبر أنفسنا أفضل أو أسوأ من أي منتخب آخر".

وعن التشكيل الأساسي للمباراة، كشف المدرب الأرجنتيني أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، قائلاً: "لم أبلغ اللاعبين بالتشكيل حتى الآن، إيميليانو مارتينيز بحالة جيدة وإذا استمرت الأمور كما هي فسيشارك، أما بقية الأسماء فسيتم حسمها بعد التدريب".

وتحدث سكالوني عن قائد المنتخب ليونيل ميسي، مؤكدًا أهميته الكبيرة للفريق، وقال: "الجميع يريد رؤية ميسي في الملعب، لا أرى أي جانب سلبي لوجوده، لقد كان دائمًا لاعبًا أساسيًا، وأصبح أكثر أهمية الآن".

كما طمأن الجماهير بشأن حالة جوليان ألفاريز، موضحًا أن اللاعب تعافى من المشكلة التي عانى منها في الكاحل وأصبح جاهزًا للمشاركة.

وعن المنتخب الجزائري، أبدى سكالوني احترامًا كبيرًا للمنافس، مشيرًا إلى التشابه بينه وبين المنتخب المغربي، وقال: "الجزائر تشبه المغرب إلى حد كبير في أسلوب اللعب، وتمتلك عناصر مميزة ومدربًا صاحب خبرة، ولا يوجد منافس سهل في كأس العالم".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على القوة البدنية والتنظيمية التي يتمتع بها المنتخب الجزائري، مضيفًا: "إنهم فريق قوي للغاية وقادر على تغيير أسلوبه التكتيكي، وندرك أن المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا وستجعل الأمور صعبة علينا".