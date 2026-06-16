أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن منتخب مصر قدم أداءً مميزًا أمام بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، مشددًا على أن الفراعنة كانوا الطرف الأفضل والأقرب لتحقيق الانتصار.

وقال توفيق السيد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر استحق الفوز على بلجيكا، وكان الأفضل على مدار شوطي المباراة، ونجح في فرض شخصيته داخل الملعب".

وأوضح أن الحكم البرازيلي الذي أدار اللقاء ظهر بمستوى جيد بشكل عام، مؤكدًا أنه لم يواجه حالات تحكيمية معقدة باستثناء اللقطة التي تعرض خلالها أحمد سيد زيزو للإعاقة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف: "زيزو يستحق ركلة جزاء صحيحة، وكان من الضروري أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويستدعي حكم الساحة لمراجعة اللعبة، كما كان يجب على المساعد المساهمة في اتخاذ القرار الصحيح".

وواصل الخبير التحكيمي انتقاداته لغرفة تقنية الفيديو، قائلًا: "هناك مشكلة واضحة في أداء حكام الـVAR خلال منافسات كأس العالم، وحكم الفيديو هو من وضع حكم الساحة في موقف صعب بعدما تجاهل استدعاءه لمراجعة اللعبة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة، وكان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث.