أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن فريقه كان الأحق بتحقيق الفوز أمام بلجيكا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: "كانت مواجهة قوية أمام منتخب من أفضل المنتخبات في العالم، وسعيد بالتطور الذي يقدمه اللاعبون بعد عمل مستمر على مدار عامين من أجل تقديم أداء مميز أمام أي منافس".

وأضاف: "كنت حريصًا على خوض مباريات قوية، وبلجيكا من بين أفضل 6 منتخبات عالميًا، وقدّمنا مباراة كبيرة وكنا الأقرب لتحقيق الفوز، في ظل الفرص العديدة التي أتيحت لنا".

وتابع: "لدينا ركلة جزاء واضحة، ومن المدهش عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعتها.. أراها ركلة جزاء صحيحة بنسبة مليون في المئة".

وأشاد المدير الفني بأداء لاعبيه، مؤكدًا: "أنا سعيد بما قدمه الفريق، منتخب مصر ليس فريقًا صغيرًا حتى في حال الخسارة، لدينا شخصية وبصمة واضحة، والفريق يتطور بشكل ملحوظ منذ توليت المسؤولية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا يزال أمامنا ثلاث مباريات في البطولة، وهدفنا الأساسي هو التأهل إلى الدور الثاني".

وانتهت مواجهة مصر وبلجيكا بالتعادل، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، ويتقاسما صدارة المجموعة السابعة مؤقتًا في مستهل مشوارهما بالمونديال.