إسماعيل قاآني: جبهة المقاومة أشعلت دوامة القلق في الولايات المتحدة وإسرائيل

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران الجنرال إسماعيل قاآني أن جبهة المقاومة أثارت قلقاً بالغا لدى أمريكا وإسرائيل.



وقال إسماعيل قاآني خلال مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين، "إن المقاومة في المنطقة تعود جذورها إلى بداية الثورة الإسلامية ومنذ اللحظة التي أصدر فيها الإمام الأمر بتشكيل خلايا مقاومة في جميع أنحاء العالم.ومن بعده، سار إمامنا الشهيد على هذا النهج بثبات وتحولت هذه الخلايا تدريجيا إلى حركات مقاومة".

وأضاف: "اندمجت هذه الحركات وشكلت "محور المقاومة" وهي قضية أثارت قلقا بالغا لدى أمريكا والغطرسة العالمية والنظام الصهيوني منذ ذلك الحين.. واليوم تدرك أمريكا وإسرئيل أكثر من أمريكا نفسها أن الحركة التي تتصدى لهما في أصعب الظروف، وتحاربهما، ولا تنسحب من الميدان.. هذه هي المقاومة".

وأكد الجنرال قاآني أن هذه الفترة دليل قاطع على هذه الحقيقة، قائلا: "منذ اقتحام المسجد الأقصى وحتى اليوم، مارسوا ضغطا غير مسبوق، وألحقوا أكبر قدر من الدمار، وارتكبوا أبشع الجرائم في فلسطين ولبنان، لكنكم لا ترون أي فصيل من فصائل المقاومة قد انسحب من الميدان.. لقد أرعبت هذه المقاومة الأعداء بشدة".

استذكر قاآني قائلا: "كان لديهم خطة وظنوا أن هذه الحرب فرصة، لكنهم لم يدركوا أن المقاومين شعروا بالتهديد لفترة طويلة وكانوا يعتقدون أنه لا ينبغي السماح للجمهورية الإسلامية بالوقوع في المشاكل.. كان هذا التواجد قرارهم الشخصي دون أن يستشيرهم أحد".



وحذر قآاني قائلا: "أنصح مجرمي أمريكا والنظام الصهيوني بعدم التورط مع المقاومة.. أنتم عاجزون عن السيطرة على المقاومة.. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال السنوات العديدة التي انخرطتم فيها".

وأردف بالقول: "أينما انخرطتم مع المقاومة فقد تضررت سمعتكم.. لا يهم أنكم دمرتم كل شيء في فلسطين وغزة، لكن جميع شعوب العالم الحرة تعلم أن حماس وأبناء المقاومة الفلسطينية والجهاد وغيرهم هم المنتصرون في هذا الميدان، رغم أنهم تكبدوا خسائر فادحة".

ووصف مكونات جبهة المقاومة بأنها طليعة النضال في الحرب المفروضة، حيث أكد أن محور المقاومة بأكمله تألق بقوة في الحرب الأخيرة.

وصرح الجنرال قاآني بأن حزب الله قاتل إلى جانب إيران لمدة 104 أيام في الحرب المفروضة الثالثة، مضيفا: "حزب الله لا يُقهر، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه.. حزب الله يُمثل الطائفة الشيعية بأكملها وجزءا كبيرا من المجتمع غير الشيعي في لبنان، وكل ما رأيتموه من حزب الله ليس إلا غيضا من فيض".

وذكر قائد فيلق القدس أن العدو لا شرف له أينما اشتبك مع المقاومة، وباب المندب إحدى أوراق النصر لجبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر، فسيتم الكشف عن أوراق أخرى.

وأشار إلى أن باب المندب كالشمع في أيدي أبناء حزب الله وأنصار الله واليمن، بل وحتى بعض أبناء المقاومة غير اليمنيين.

وبين الجنرال أن بعض السفن الأمريكية الأكثر تجهيزا والتي كانت تنوي عبور البحر الأحمر خلال الحرب أمضت ما يقرب من أسبوعين في السفر بين اليمن وجدة لتحديد ما إذا كان بإمكانها العبور من هناك أم لا، لكنها في النهاية لم تجرؤ على القيام بذلك.

وأكد في تصريحاته أن الحرب الثالثة المفروضة على إيران شوهت سمعة أمريكا وأفقدتها مصداقيتها وهيبتها، لافتا إلى أن وتيرة انهيار إسرائيل تسارعت بعد الحرب المفروضة.

كما ذكر الجنرال قاآني أيضا أن فريق التفاوض الإيراني تعامل مع العدو والوسطاء بحزم فور غزو إسرائيل للبنان، مؤكدا أن الثبات في القضية اللبنانية أثبت أن رجال ساحة المعركة والدبلوماسية هم من النوع المقاوم.