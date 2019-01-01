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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إجراء مراسم تتويج الحائز على المركز الثالث لبطولة كأس أمم أفريقيا، مباشرة بعد انتهاء لقاء تونس ونيجيريا، وتوزيع الميداليات.

ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد السلام، لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بعدما خسر الفريقان في نصف النهائي أمام السنغال والجزائر.

وتنص لوائح كأس الأمم الأفريقية تنص على أنه في حالة انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل سيكون الاحتكام مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية دون اللجوء إلى الوقتين الإضافيين على شوطين مدة كل منهما ١٥ دقيقة.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المصري جهاد جريشة لإدارة اللقاء، ويعاونه محمود أبو رجال مساعدا أول والتشادي عيسى يايا مساعدا ثانيا و جوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا.