«التموين»: نستهدف استبعاد الفئة الغنية ولا مساس بباقي الشرائح الأخرى

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن محددات المرحلة الرابعة من تصفية مستحقي الدعم، تنقسم إلى 5 فئات ومنها الفقر المدقع، والفقر، والهشة، والمتوسطة، والغنية، معقبًا: «نستهدف الفئة الغنية ولا مساس بالفئات الأخرى».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الفئة الغنية تشمل جميع محددات المراحل الماضية، وهي امتلاك سيارة فارهة بداية من موديل 2014، أو سيارة موديل 2015 في المطلق، أو امتلاك أفراد الأسرة سواء الزوجين أو الأبناء غير المتزوجين سيارتين موديل 2011.

وأوضح أن محددات الاستبعاد تشمل أيضًا استهلاك فاتورة كهرباء 1000 كيلو وات، أو زيادة فاتورة الهاتف المحمول للأسرة عن 800 جنيه شهريا، أو حيازة 15 فدانًا وأكثر، أو تأسيس شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه، أو الوظائف العليا، مشيرًا إلى أنه سيتم الحذف من منظومة التموين إذا توافر أي محدد مما سبق.

وتابع: «لم يتم إيقاف أي بطاقة للحصول على الخبز، والدولة ملتزمة بتقديم رغيف الخبز ب5 قروش فقط»، لافتًا إلى تنفيذ المرحلة الرابعة بدأ من مطلع يوليو الجاري، وقد تصل مرحل الحذف إلى 7 مراحل، مع فتح باب التظلمات لأي مواطن والنظر في الشكاوى بشكل فوري.