 بومبيو يعلن استعداد إيران للمرة الأولى للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يوليه 2019 8:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بومبيو يعلن استعداد إيران للمرة الأولى للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 8:05 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء ، أن إيران للمرة الأولى أخبرت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية .

وقال بومبيو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي بحضور الرئيس دونالد ترامب - حسب صحيفة "واشنطن إيكسامنر" الأمريكية - إنه "للمرة الأولى الإيرانيين يقولون إنهم مستعدين للتفاوض على برنامجهم الصاروخي ".
ورد ترامب عليه قائلا: "هم يريدون التحدث وسنرى ما سيحدث".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد كيف حدثت الإتصالات بين الجانبين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى هذه النتيجة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك