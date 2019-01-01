بومبيو يعلن استعداد إيران للمرة الأولى للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء ، أن إيران للمرة الأولى أخبرت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية .

وقال بومبيو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي بحضور الرئيس دونالد ترامب - حسب صحيفة "واشنطن إيكسامنر" الأمريكية - إنه "للمرة الأولى الإيرانيين يقولون إنهم مستعدين للتفاوض على برنامجهم الصاروخي ".

ورد ترامب عليه قائلا: "هم يريدون التحدث وسنرى ما سيحدث".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد كيف حدثت الإتصالات بين الجانبين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى هذه النتيجة.