بومبيو يعلن استعداد إيران للمرة الأولى للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء ، أن إيران للمرة الأولى أخبرت الولايات المتحدة بأنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية .
وقال بومبيو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي بحضور الرئيس دونالد ترامب - حسب صحيفة "واشنطن إيكسامنر" الأمريكية - إنه "للمرة الأولى الإيرانيين يقولون إنهم مستعدين للتفاوض على برنامجهم الصاروخي ".
ورد ترامب عليه قائلا: "هم يريدون التحدث وسنرى ما سيحدث".
ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد كيف حدثت الإتصالات بين الجانبين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى هذه النتيجة.