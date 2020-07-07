طوكيو تسجل 286 إصابة بفيروس كورونا وتحطم رقما قياسيا جديدا

سجلت طوكيو 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية لتحطم رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس، بعد يوم من رفع العاصمة حالة التأهب للعدوى إلى أعلى مستوى.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حاكمة طوكيو يوريكو كويكي توقعت في وقت سابق من اليوم تجاوز العاصمة للرقم القياسي السابق (243) الذي سجلته السلطات الجمعة الماضية، الأمر الذي يعكس أيضا ارتفاعا في عدد الاختبارات اليومية التي أجرتها في العاصمة إلى أكثر من 4 آلاف فحص، وهو يعد ارتفاعا جديدا.

وارتفع إجمالي إصابات طوكيو بفيروس كورونا إلى 8 آلاف و640 حالة، في حين بلغت حصيلة إصابات اليابان ككل 23 ألفا و700 إصابة.

ويشهد عدد الإصابات الجديدة في طوكيو اتجاها تصاعديا منذ رفع حالة الطواريء تماما في 25 مايو الماضي. وسجلت اليابان ككل 454 إصابة جديدة أمس، وهي أعلى نسبة منذ رفع الطوارئ.

جدير بالذكر أن حكومة طوكيو كانت قد رفعت حالة تأهبها إلى أعلى مستوياتها الأربعة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري إلى محافظات أخرى والامتناع عن زيارة المرافق الليلية والمطاعم التي لا تتخذ تدابير وقائية كافية لمنع العدوى.