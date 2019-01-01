مسؤولون ألمان يتفقون على جعل قيود كورونا محلية وأكثر تحديدا للهدف

اتفق وزير الصحة الاتحادي بألمانيا مع وزراء الصحة بالولايات على جعل القيود التي يتم فرضها في مناطق ينتشر بها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، محلية وأكثر تحديدا للهدف.



وجاء في وثيقة مؤتمر وزراء الصحة المحليين مع وزير الصحة الاتحادي ينس شبان اليوم الخميس، والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن فرض قيود محلية على الخروج يمكن أن يكون "وسيلة مناسبة" خلال ذلك.



ويوصي الوزراء رؤساء حكومات الولايات بفرض قيود مستقبلا على وحدات مكانية أصغر حال حدوث انتشار للفيروس.



وجاء في الوثيقة أيضا: "إغلاق أحياء بأكملها مثلا في هامبورج أو برلين ليس ممكنا"، وأشار الوزراء إلى أنه ليس هناك أية آلية عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأضافوا: "يجب اتخاذ القرارات محليا بشكل مرن من قبل الجهات المعنية".



يذكر أن رئيس ديوان المستشارية هلجا براون أثار بالفعل فكرة توفير حلول أكثر تحديدا للهدف لبؤر انتشار كورونا. وكان مخططا إجراء مشاورات بين الحكومة والولايات صباح اليوم بهذا الشأن.



وقال براون في وقت سابق اليوم لبرنامج "مورجن ماجزين" بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف) إن الأمر لم يعد يتعلق بفرض قيود على مقاطعة بأكملها، وأوضح قائلا: "ما نعتزم الاتفاق عليه اليوم هو أن يكون الأمر أسرع وعلى نطاق أصغر وبشكل أكثر دقة".