مدرب الوداد يكشف للأهلي عن عناصر القوة والضعف فى كايزر تشيفز

أكد التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي، أن الأهلي هو الأقرب للفوز بدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن كايزر تشيفز أقل كثير في المستوى، وذلك قبل مباراة السبت المقبل في الدار البيضاء.

وقال البنزرتي في تصريحات تليفزيونية له مساء الخميس "كايزر تشيفز يلعب بطريقة دفاعية تمامًا ويعتمد في الأغلب على 5-3-2."

وتأهل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الوداد في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتابع: "كايزر تشيفز ليس قريب من الأهلي على الإطلاق، ولو فاز سيكون بالصدفة أو الحظ، لأنه يعتمد على الدفاع الكلي ولا يملك أي شيء أخر سوى الدفاع".

وأضاف: "لديه مهاجم اسمه نوركوفيتش ومهاجم آخر كولومبي كما أنه لاعب في وسط الميدان جيد، وحارس مرمى ممتاز".

وواصل: "يجب على الأهلي الاحتراس من الهجمات المرتدة، لأنهم يقطعون الكرة ويلعبوها بشكل مباشر للأمام بأسرع وقت، وأيضًا عدم التسرع هام للغاية من جانب الخط الخلفي والمناطق الأمامية خاصة أنها مباراة واحدة".

ويلتقى الأهلي وكايزر تشيفز غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال افريقيا