أمريكا: اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة مخيب لآمال اللبنانيين

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة تطور آخر مخيب للآمال للشعب اللبناني.

وأضاف البيان "من المهم تشكيل حكومة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تمثل أولوية الآن. يجب أن تبدأ الحكومة أيضا في الإعداد للانتخابات البرلمانية عام 2022، التي يتعين أن يتم إجراؤها في الوقت المحدد بأسلوب حر ونزيه.

وتابع البيان "الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الأشهر التسعة الماضية. فالاقتصاد اللبناني يشهد تراجعا ولا تقدم الحكومة الحالية خدمات أساسية بأسلوب موثوق منه. يجب على الزعماء في بيروت أن ينحوا خلافاتهم السياسية جانبا ويشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني. وهو ما يحتاج إليه شعب لبنان بشدة".

كان الحريري قد قال في حديث إلى قناة "الجديد" التلفزيونية بعد اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة: "لقد تمنيت على الرئيس ميشال عون دراسة التشكيلة في 24 ساعة، ولم أفرض شروطي، وهم فهموها هكذا".

كان قد تم تكليف الحريري، في 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب ، التي قدمت استقالتها عقب انفجار مرفأ بيروت في آب/اغسطس الماضي ، ولكن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.