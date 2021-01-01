وفد دار الأوبرا المصرية ينهي الاستعدادات الخاصة لتقديم العرض التاريخي أوبرا عايدة بروما

أتم الوفد الفني التابع لدار الأوبرا المصرية جميع الاستعدادات الخاصة بالعرض التاريخي أوبرا عايدة الذي يقدم مساء غد الجمعة، على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون في روما بايطاليا احتفالا بمرور قرن ونصف على تقديمها لأول مرة في مصر عام ١٨٧١.

وشهدت البروفات النهائية للعرض تألقا وتركيزا وأداء متميزا من جميع الفنانين إلى جانب عناصر الإبهار من خلفيات وملابس وإكسسورات فرعونية بالإضافة الي تصميم الاضاءة المبهر، كما استعدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما لاستقبال عددا من السفراء العرب والأجانب بجانب الجمهور من الجاليات المصرية والعربية والايطالية وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها اوبرا عايدة بفنانين مصريين في ايطاليا.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني إنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الأوبرا وخاصة أن أوبرا عايدة تعد أيقونة الفن الرفيع، لافتة إلى أن العرض يعد من الأعمال الفنية الضخمة والصعبة وأن فريق العمل امام تحد كبير للتأكيد على الريادة الفنية المصرية وقدرة الفنانين المصريين على المنافسة العالمية وتمنت إعادة تقديم أوبرا عايدة من جديد في الأماكن السياحية والتاريخية بمصر نظرا لأهمية دور القوى الناعمة في الترويج للحضارة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

أوبرا عايدة من إخراج هشام الطلى ويؤديها نجوم فرقة اوبرا القاهرة السوبرانو إيمان مصطفى في دور عايدة ، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة علي في دور الرسول ، عزت غانم في دور الملك ، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة وصمم الاضاءة المهندس ياسر شعلان والديكور محمد عبد الرازق والصوت خالد درويش.

ومن المعروف ان اوبرا عايدة كتب نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني مستلهما قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد فيها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى ، وكان من المقرر تقديمها لأول مرة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتم تقديمها بعدها بعامين وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.