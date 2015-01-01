بايدن: المصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في جدة، اليوم السبت، أن واشنطن "لن تسمح لإيران بنشر التوترات وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة".



كما أكد بايدن "أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".



وخلال كلمة له في "قمة جدة للأمن والتنمية"، وفقا للتلفزيون الرسمي السعودي، توجه بايدن بالشكر للسعودية "لدعوتنا لهذه المنطقة المهمة".



وأضاف: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب".



وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".