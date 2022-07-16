أردوغان وماكرون يبحثان هاتفيا قرارات الاجتماع الرباعي بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارات الاجتماع الرباعي في اسطنبول بشأن نقل الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن الاجتماع الرباعي باسطنبول قرر إنشاء مركز تنسيق يضم مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإدارة عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف أردوغان: "سنفعّل الخطة على وجه السرعة لتحقيق انفراجه كبيرة بالأمن الغذائي العالمي".

واستضافت مدينة اسطنبول يوم الأربعاء الماضي اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية اسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.