حارس الاتحاد يعلن اعتزاله كرة القدم بعد أحداث مباراة سيراميكا

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قرر أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري، اعتزاله كرة القدم، بعد أحداث مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا والتي شهدت هجوم بعض من جماهير زعيم الثغر عليه نتيجة خسارة الفريق بخماسية.

وهتفت جماهير الاتحاد السكندري بشدة ضد أحمد يحيى بعد تلقي شباكه الهدف الخامس في مباراة سيراميكا كليوباترا، ليطلب الحارس استبداله قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وكتب يحيى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة.. شكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروه أو سوء في عزيز لديكم يارب".

وأتم:"بعد أحداث الامس قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا وإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

يذكر أن يحيى كان قد شارك في المباراة بعد وفاة شقيقة بيوم واحد.