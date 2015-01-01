نائب محافظ الجيزة يتفقد مواقف سرفيس العياط لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عددا من مواقف السرفيس بمدينة العياط، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، من بينها مواقف العياط المنيب وبرنشت وطهما.

والتقى نائب المحافظ، عددا من المواطنين والسائقين، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين، موجها بتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وطالب نائب المحافظ، المواطنين، بالاتصال على أرقام شكاوى المحافظة في حالة قيام السائقين بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، والخط الساخن 114 وخدمة واتس آب على أرقام 01030113022 - 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.