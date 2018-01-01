رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة في 3 دول خليجية

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، جولة يزور خلالها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر؛ وذلك بهدف تعزيز "دبلوماسية الموارد" مع الدول في مجال الطاقة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن كيودو يسعى خلال جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021 لضمان إمداد مستقر للطاقة من الدول النفطية لليابان التي تفتقر للموارد، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة اليابان في جهود التخلص من الكربون.

ويشار إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أصبح من الضروري بصورة كبيرة بالنسبة لليابان تأمين مشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية الثلاثة.

وقال مسئولون بالحكومة اليابانية، إنه من المقرر أن يصاحب مسئولون تنفيذيون بالشركات اليابانية كيشيدا في جولته، وذلك في محاولة لدعم المبادرات الصديقة للبيئة في الدول الثلاثة وتعزيز فرص العمل للشركات اليابانية.

ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد ال نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.