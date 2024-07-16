أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمير قطر ، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الفرنسي عن شكره وتقديره لأمير قطر، على مساهمة دولة قطر في تأمين تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، فيما عبر الأمير تميم، عن تمنياته بنجاح الجمهورية الفرنسية في تنظيم فعاليات الأولمبياد.