 محافظ الغربية يتابع الأعمال الإنشائية لمحور النعناعية بكفر الزيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يتابع الأعمال الإنشائية لمحور النعناعية بكفر الزيات

علاء شبل:
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:48 ص

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استكمال أعمال الحفر وفرد وتشغيل طبقة السن بمحور طريق النعناعية في كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء منه وفقاً للجدول الزمني المحدد؛ لما له من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين على المدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات سيساهم في إحداث طفرة مرورية بالمدينة لما له من أهمية كأحد المحاور التي تهدف إلى تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، مشيرا إلى أن المحور سيكون مخصص أكثر لسيارات النقل الثقيل.

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