حملات مكثفة لتمهيد الطرق والارتقاء بمنظومة النظافة بشوارع مراكز المنيا

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وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع القرى والمدن وأماكن التجمعات بصفة دورية، لافتًا إلى اعتماد تقييم الأداء على الارتقاء بمنظومة النظافة وتمهيد الطرق وتجميل الشوارع والميادين وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصًا على صحتهم.

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكثفة شملت الآتي:

- مركز ومدينة سمالوط

حملة نظافة مكبرة شملت شارع الصفصافة، حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة وتمهيد الشارع بعد تركيب خط طرد الصرف الصحي الرئيسي.

رفع كفاءة مستوى النظافة وتمهيد الشوارع بين العمائر السكانية بعرب الزينة بحى شرق المدينة.

رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بأحياء المدينة وقرى الوحدة المحلية.

- مركز ومدينة بني مزار

حملة مكثفة لرفع تراكمات المخلفات بقطعة أرض تابعة لهيئة الأبنية التعليمية بقرية بردونة.

حملات رفع كفاءة مستوى النظافة بأحياء شرق وجنوب وشوارع المدينة.

رفع نقاط التجميع للمخلفات وكنس الشوارع وتفريغ صناديق المخلفات.

استخدام المكنسة الآلية في شفط الأتربة بشارعي الحرية والبحر.

- مركز ومدينة المنيا

حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات أولاً بأول من نقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي.

رفع ما يقرب من 250 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي.

تكثيف حملات النظافة بالكورنيش وشوارع وأحياء المدينة.

- مركز ومدينة مطاي

حملات نظافة بعدد من الوحدات القروية شملت: بردنوها، إبوان، منبال، أبو عزيز، حلوة.

رفع المخلفات من نقاط تجميعها بالقرى والتوابع ونقلها إلى المقلب الرئيسي.

- مركز ومدينة أبوقرقاص

حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع ما يقارب من 90 طن مخلفات وأتربة وتقليم أشجار.

تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتهيئتها.

- مركز مغاغة

حملات نظافة شملت قرى: شم - دير الجرنوس - بني خالد.

رفع مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى ونقلها إلى الظهير الصحراوي.

تمهيد الطرق ورفع الأتربة وقص وتهذيب الأشجار على جانبي الطريق.

- مركز ملوى

حملات مكبرة بشوارع وأحياء المدينة إلى جانب القرى التسع: المعصرة - البرشا - نواى - دروة - تندة - قلندول - الروضة - إبشادات - تونا الجبل.

رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة.

تمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر.

نقل المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

- مركز ديرمواس

أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات بشارع الجيش ومتفرعاته ومحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

تنظيف طريق مصر أسوان الزراعي وقرى: نزلة البدرمان - تل بني عمران - دلجا.

ترعتي البدرمانية و بحر يوسف.

تمهيد وتسوية الطرق بقرى منشأة سمهان وكفر خزام.