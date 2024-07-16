ألمانيا: تحريك دعوى قضائية ضد سوريين اثنين بتهمة الانتماء لتنظيمين إرهابيين

من المنتظر أن يمثل قريبا أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، رجلان سوريان يُشْتَبَه في انتمائهما لتنظيمي "لواء جند الرحمن" و"داعش" المصنفين على قائمة الإرهاب في ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه في بيان أنه رفع دعوى قضائية أمام دائرة أمن الدولة المختصة.

ويوجه الادعاء العام لأحد الرجلين اتهامات بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات نهب وتدمير خلال هجوم على قرية سورية في عام 2013. وذكر الادعاء العام أن هذا الرجل كان مسئولا عن التواصل مع الرأي العام وإنتاج فيديوهات دعائية.

ويُعْتَقَد أن المتهم الثاني كان يشغل منصبا قياديا في تنظيم "لواء جند الرحمن" وأنه شارك أيضا في إنتاج فيديو دعائي. كما يواجه اتهاما آخر أمام دائرة أمن الدولة في ميونخ.

وبحسب بيانات الادعاء، فإن لواء "جند الرحمن" يهدف إلى الإطاحة بالنظام السوري بالقوة، وأنه أصبح الآن تابعا لتنظيم "داعش".