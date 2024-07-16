الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم جريح، وأطفال، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي: الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات: طولكرم، وبيت لحم، ونابلس.

ونوهت المؤسستان الفلسطينيتان، أن عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين، وذلك حسبما نشرته وكالة «وفا».

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت نحو 9690، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.