قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة بنازية متوحّشة، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية شريكة في حرب الإبادة.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال قصف بشكل متعمّد مدرسة الرازي التابعة للأونروا التي تأوي نازحين في مخيم النصيرات، ومنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس والتي أعلن أنها منطقة آمنة، وقصف تجمعا للمواطنين في الشيخ زايد شمال غزة.

وتابعت: «استمرار القصف الهمجي في عدة أماكن من القطاع وارتقاء عشرات الشهداء، هو نازية متوحّشة يندى لها جبين البشرية، حيث يستمر الاحتلال الفاشي في جريمة الإبادة الجماعية بعد أن أمن العقاب والمحاسبة الدولية طوال فترة عدوانه الغاشم على أهلنا في قطاع غزة».

وذكرت حماس: «أمام هذا المستوى من الإجرام والتوحّش، فإن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بايدن تتحمل كامل المسؤولية عن هذا القتل الممنهج لأبناء شعبنا، بدعمها السياسي والعسكري المستمر للاحتلال وجيشه النازي، وبسبب تعطيلها العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة».

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات راح ضحيتها 23 شهيدًا و73 مصابًا والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتها 17 شهيدًا و26 مصابًا.



