استقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على تقديم شكوى إلى نظيره الدولي “فيفا"، ضد منتخب الأرجنتين بعد فوز الأخير بنهائي كوبا أمريكا، قبل يومين على حساب كولومبيا بهدف دون رد.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ينوي شكوى الأرجنتين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بسبب ما حدث عقب التتويج بكوبا أمريكا، حيث يعود الأمر إلى نشر مقطع فيديو مأخوذ من بث مباشر قام به إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي ومنتخب الأرجنتين، عبر إنستجرام يتضمن هتافات عنصرية شهيرة ضد لاعبي منتخب فرنسا.

وأضافت الصحيفة أن تلك الهتافات تتضمن إشارات ساخرة ومهينة إلى أصول لاعبي منتخب فرنسا، وخاصة كيليان مبابي، حيث سبق أن استخدم لاعبو الأرجنتين تلك الهتافات ضد فرنسا بعد التتويج بكأس العالم، قطر 2022، على حسابها.

وأكدت أنه بالرغم من أن إنزو فرنانديز قطع البث قبل سماع الكلمات العنصرية، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن لوكالة "فرانس برس" أنه سيوجه خطابًا إلى الاتحاد الأرجنتيني وفيفا لاتخاذ إجراءات حيال الأمر، خاصة في المستقبل.

وسبق أن تقدم الاتحاد الفرنسي بشكوى لدى الفيفا ضد عنصرية الأرجنتين ضد فرنسا، عقب نهائي كأس العالم الذي خسرته فرنسا بركلات الترجيح.