صادرات قياسية للسيارات الكورية الجنوبية خلال النصف الأول من العام

أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء وصول صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى مستوى قياسي جديد خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط تزايد الطلب العالمي على الطرز الهجينة.

ووصلت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي إلى 37 مليار دولار بزيادة نسبتها 8ر3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع عدد السيارات التي تم تصديرها خلال 6 أشهر بنسبة 2ر3% سنويا إلى مليون و467196 سيارة.

في المقابل تراجعت قيمة الصادرات خلال يونيو الماضي بمفرده بنسبة 4ر0% سنويا إلى 2ر6 مليار دولار بسبب نقص عدد أيام العمل خلال الشهر.

وقالت الوزارة في بيان: "حافظت صادرات السيارات الشهرية لكوريا الجنوبية على أداء قوي، حيث ظلت فوق 6 مليارات دولار منذ نوفمبر من العام الماضي، باستثناء شهر فبراير عندما كانت هناك عطلة".

وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر25% على أساس سنوي إلى 7ر21 مليار دولار في النصف الأول؛ بينما انخفضت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 7ر22% إلى 69ر6 مليار دولار بسبب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.

كما انخفضت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 2ر11% إلى 66ر2 مليار دولار، وانخفضت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 2ر17% إلى 45ر2 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي 2 مليون و145292 سيارة بتراجع نسبته 4ر2% سنويا، في حين تراجعت المبيعات المحلية بنسبة 7ر10% إلى 798544 سيارة.