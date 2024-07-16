كشفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية عن صور للمحتجزات الإسرائيليات في غزة واللواتي تم أسرهن من قاعدة ناحال عوز في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر.

وبحسب وكالة "معا" الإخبارية، فإن المحتجزات هن: ليري ألباج، كارينا أريف، أجام بيرجر، دانييلا جلبوع ونعمة ليفي. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توثيقهم للأيام الأولى لأسر هؤلاء المجندات من قبل كتائب القسام في غزة.

وصلت الوثائق إلى أيدي العائلات من مسئولين عسكريين، ويرتبط قرار الكشف عنها للجمهور الآن برحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنهم لا يعتزمون الخسارة في الحرب على غزة، مؤكدا ضرورة إنهاء المهمة وإعاد

ة المحتجزين إلى عائلاتهم. وقال نتنياهو: "لا ننوي أن نخسر في قتالنا الحالي. نقاتل طرفا إرهابيا يريد تدميرنا وعازمون لكسب المعركة وسنمنع تكرار ما حدث في أكتوبر"، مؤكدا: "يتعين علينا إعادة كل الرهائن المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم".

وأضاف: "يجب علينا أن نجتث كل الأذرع التابعة لحماس. رغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها في حربنا على غزة لكن علينا أن ننتصر على حماس"، بحسب تعبيره".